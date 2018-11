Serienbandstifter in Wien-Meidling auf frischer Tat gefasst

In Wien-Meidling ist am Mittwoch ein 42-jähriger Serienbrandstifter festgenommen worden. Der Mann wurde von Ermittlern der Brandgruppe des Landeskriminalamtes auf frischer Tat ertappt, als er im Stiegenhaus seines Wohnhauses in der Wilhelmstraße einen Altpapierkübel anzündete. Er wird für insgesamt sieben gelegte Feuer in der Nachbarschaft verantwortlich gemacht, berichtete die Polizei am Freitag.