Sieben Tote bei Feuer in einer Billigunterkunft in Seoul

Bei einem Brand in einer Billigunterkunft in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Elf Bewohner seien verletzt worden, berichteten südkoreanische TV-Sender am Freitag. Das Feuer sei in der Früh wahrscheinlich in einem Raum in der dritten Etage des dreistöckigen Gebäudes ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.