Afghanistan-Konferenz in Moskau erstmals mit Taliban

Im Ringen um eine Waffenruhe in Afghanistan richtet Russland am Freitag eine internationale Konferenz in Moskau aus. Daran nehmen erstmals auch die radikalislamischen Taliban teil. Deren politisches Büro in Katar werde eine Delegation zu dem Treffen entsenden, hatten die Taliban angekündigt. Darüber hinaus sollen Vertreter des Hohen Friedensrates bei den Gesprächen dabei sein.