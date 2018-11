Laut Polizei insgesamt 13 Tote bei Schießerei in US-Bar

Ein Mann hat in einer Bar in Kalifornien zwölf Menschen getötet. Das teilte ein Sprecher des Sheriff-Büros am Donnerstag mit. Auch der Schütze ist demnach tot. Das Verbrechen ereignete sich am späten Mittwochabend im "Borderline Bar & Grill" in der Stadt Thousand Oaks nahe Los Angeles. Wie die Zeitung "Ventura County Star" berichtete, wurden mindestens 30 Schüsse abgefeuert.