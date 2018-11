Das Wien Museum widmet sich zum Abschied sich selbst

Das Wien Museum ist schon bald Geschichte - zumindest in der gewohnten baulichen Form. Denn das Haus am Karlsplatz wird in den kommenden Jahren saniert und erweitert. Vor der vorübergehenden Schließung widmet sich das Stadtmuseum sich selbst. Unter dem Titel "Gemma, gemma. Das Wien Museum im Aufbruch" zeigt man einen Einblick in die Vielfalt des Programms, der zum Teil auch ein Ausblick ist.