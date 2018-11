Rund 80 von Separatisten entführte Kinder in Kamerun befreit

In Kamerun sind alle 78 von Separatisten entführten Kinder und ein Fahrer befreit worden. Ein Schulleiter und ein Lehrer würden noch in der Hand der Separatisten sein, so die Angaben eines Verhandlungsführers. Die Entführung könnte ein Teil der Strategie der Separatisten sein, für Chaos im englischsprachigen Landesteil zu sorgen.