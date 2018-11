14-Jähriger nach Explosion bei russischem FSB verhaftet

Knapp eine Woche nach einer Explosion beim russischen Inlandsgeheimdienst FSB ist ein 14-jähriger Verdächtiger verhaftet worden. Ein Gericht in Moskau entschied am Dienstag, dass der Jugendliche bis Anfang in Dezember in Haft genommen werden darf, wie ein Sprecher nach Angaben russischer Medien sagte.