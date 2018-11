eGovernment-Monitor: Österreich im Ländervergleich top

Rund drei Viertel der Österreicher (74 Prozent) nutzen laut dem eGovernment-Monitor 2018 E-Government-Services. Zum Vergleich: In der Schweiz sind es 55 Prozent, in Deutschland 40 Prozent, geht aus dem Bericht hervor, der am Dienstag in Berlin präsentiert wird. "Österreich liegt bei der digitalen Verwaltung in klarer Top-Position", erklärte Ministerin Margarete Schramböck (ÖVP).