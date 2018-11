Rund 83 Prozent der österreichischen Unternehmen spenden

83 Prozent der österreichischen Unternehmen spenden - und zwar rund 100 Millionen Euro im Jahr. Laut einer neuen Onlineumfrage sind den Unternehmen dabei die Transparenz der Spendenempfänger, deren Tätigkeitsfelder und die überzeugende Darstellung der gemeinnützigen Projekte am wichtigsten, teilte der Fundraising Verband Austria (FVA) am Dienstag in Wien mit.