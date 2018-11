Glück für "Lucky"Eule mit gebrochenem Flügel auf Reha

Facebook

Ein seltener Gast wird derzeit in der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee betreut: Die Sumpfohreule "Lucky" wurde mit gebrochenem Flügel in Korneuburg gefunden. "EGS-Leiter Hans Frey hat die Eule geborgen und zunächst zur Erstbehandlung auf die Veterinärmedizinische Universität gebracht. Danach kam sie direkt in die EGS zur Rehabilitation", so Brigitte Kopetzky von Vier Pfoten.

Glück für "Lucky"

Eine Hausbesitzerin, die nur einmal wöchentlich zum Rasenmähen auf das Grundstück kommt, hatte das flugunfähige Tier im Garten gefunden und die von Vier Pfoten geführte EGS im Bezirk Gänserndorf verständigt. Die Sumpfohreule hatte "Riesenglück", weshalb sie vom EGS-Team "Lucky" genannt wurde. "Die Sache hätte schlimm ausgehen können", erklärte Kopetzky.

"Eulen die nicht fliegen können, verhungern nämlich relativ schnell. Nun erholt sich die schöne 'Lucky' hier in Haringsee aber erfreulicherweise sehr rasch von ihrem Unfall." Langfristig soll das Tier wieder in die Natur entlassen werden. "Diesen Winter wird sie allerdings noch als Gast in der EGS verbringen", sagte Kopetzky.

Sumpfohreulen befinden sich laut Vier Pfoten gerade auf dem Zug ins Mittelmeergebiet, manche fliegen bis nach Afrika. Ihr Lebensraum sind offene baumlose Landschaften mit niedriger Vegetation. In Österreich kommt die Sumpfohreule als Brutvogel im Burgenland vor. Während der Vogelzug-Zeit kann man sie im ganzen Land finden.