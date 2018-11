Taliban bestätigen Teilnahme an Afghanistan-Konferenz

Die radikalislamischen Taliban haben ihre Teilnahme an der für Freitag geplanten Afghanistan-Konferenz in Moskau bestätigt. Eine Delegation des politischen Büros der Taliban in Katar werde an dem Treffen in der russischen Hauptstadt teilnehmen, teilte Sohail Shahin vom politischen Büro in dem Golfstaat am Dienstag mit.