Kurz bremst bei Visa-Liberalisierung für den Kosovo

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bremst bei der Visa-Liberalisierung für den Kosovo. "Ich würde hier behutsam sein mit der Erwartungshaltung insbesondere was das Timing anbelangt", erklärte Kurz bei einem Treffen mit dem kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci am Dienstag in Prishtina. Absolute Priorität müsse der stockende Dialog zwischen Belgrad und Prishtina haben, mahnte Kurz.