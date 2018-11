Bundeskanzler Kurz zu Gesprächen im Kosovo

Nach seinem Besuch in Serbien trifft Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag im Nachbarland Kosovo die Staats- und Regierungsspitze. Am Vormittag sind Treffen mit Präsident Hashim Thaci und Premier Ramush Haradinaj geplant. Zuvor will der Bundeskanzler außerdem den österreichischen Soldaten der KFOR-Truppen im Kosovo einen Besuch abstatten.