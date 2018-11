Eurogruppe unterstützt EU-Kommission im Budgetstreit mit Rom

Im Budgetstreit zwischen der EU-Kommission und Italien ist keine Lösung in Sicht. Die Finanzminister der Eurozone unterstützten am Montag die Forderung Brüssels nach einem überarbeiteten Budgetentwurf, wie Eurogruppen-Chef Mario Centeno sagte. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici betonte, es werde in der Frage keinen "Deal" mit Rom geben. Rom lehnte seinerseits Änderungen am Budget ab.