Verurteilter Mafioso nahm in Norditalien fünf Geiseln

Ein wegen Mafia-Verbrechen verurteilter Krimineller, Francesco Amato, hat sich am Montag in einer Postfiliale in Pieve Modolena in der norditalienischen Provinz Reggio Emilia verschanzt und fünf Personen als Geiseln genommen. Das berichteten italienische Medien. Der 55-Jährige war mit einem Messer bewaffnet.