CDU und SPD stellen Ergebnisse ihrer Klausurtagungen vor

CDU-Chefin Angela Merkel und die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles stellen am Montag die Ergebnisse von Klausurtagungen ihrer Parteien vor. Bei den deutschen Christdemokraten geht es vor allem darum, den Parteitag im Dezember vorzubereiten, auf dem Merkel nicht wieder als Vorsitzende antritt. Merkel will um 12.00 Uhr vor die Medien treten, Nahles will sich um 14.00 Uhr äußern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Die CDU-Vizechefin Julia Klöckner hat zuvor vor einer Richtungsdebatte bei den deutschen Christdemokraten gewarnt. "Die CDU muss weder nach rechts rücken oder nach links rücken, sondern breiter werden", sagte Klöckner am Montag im ZDF. Ihre Partei müsse die CDU die verschiedenen Flügel integrieren.

Die CDU stehe mit der Neuwahl eines oder einer Vorsitzenden aber vor einer "historischen Zäsur". Dass es angesichts von zwölf Kandidaten viel Bewegung gebe, sei normal. Klöckner wollte keine Präferenz äußern. Der gegenwärtige Wettstreit sei sehr belebend. Klöckner unterstrich, die CDU sei keine Klientel-Partei. Sie wolle vielmehr als Volkspartei eine Politik für das ganze Land machen.

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen lehnt unterdessen einen Rechtsruck der CDU ab. Am Montag veröffentlichten Ergebnissen einer Forsa-Umfrage für RTL und n-tv zufolge halten es 63 Prozent der Befragten für falsch, wenn die CDU wieder konservative Werte stärker betont. Eine solche Rückkehr zu einem konservativen "Markenkern" fordern die Bewerber um den CDU-Parteivorsitz Friedrich Merz und Jens Spahn. Auch mehr als 60 Prozent der Unionsanhänger befürworten jedoch der Umfrage zufolge ein Festhalten an einem Kurs der Mitte.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer geht nun auch offiziell als Kandidatin der saarländischen CDU ins Rennen um die Nachfolge der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel als CDU-Bundesvorsitzende. Der Landesvorstand nominierte sie am Montag einstimmig. Kramp-Karrenbauer war mehrere Jahre Vorsitzende der saarländischen CDU und Ministerpräsidentin des Landes. Merz und Spahn bewerben sich ebenso um die Nachfolge als Parteivorsitzende.

Unterdessen rückt die deutsche SPD nach Einschätzung von Generalsekretär Lars Klingbeil als Reaktion auf die Wahlniederlagen in Hessen und Bayern wieder stärker zusammen. Zu Beginn der SPD-Führungsklausur habe es eine "sehr offene Diskussion" gegeben, so Klingbeil. "Die Partei ist gestern eher zusammengerückt", sagte er.

"Wir suchen nach den richtigen Wegen, um aus dieser Situation herauszukommen", sagte er mit Blick auf die schwierige Lage der SPD. Vom Koalitionspartner Union forderte er nach der Klärung der Führungsfragen in der CDU und der CSU, klar zu sagen, "ob sie verlässlich in dieser Koalition bleibt". Die Regierungsbeteiligung sei für die SPD kein Selbstzweck. Es gehe um das Abarbeiten der Koalitionsabsprachen.

Klingbeil geht davon aus, dass die SPD wie geplant erst Ende nächsten Jahres zu ihrem nächsten Parteitag zusammenkommen wird und nicht schon früher, wie von einigen Politikern der Partei gefordert. "Es geht nicht um die Frage, wie Zeitpläne aussehen", sagte er mit Blick auf entsprechende Ankündigungen von Nahles. Es gehe auch nicht darum, wann Parteitage stattfänden. Vielmehr müsse die SPD Antworten auf konkrete Fragen geben, etwa bei den Themen Arbeitsmarktes und Rentensystem, und sich klarer und deutlicher als Wahrer des Sozialstaats zeigen. Die SPD müsse sich aber auch als eine optimistische Partei zeigen.

Klingbeil sprach erneut von Veränderungsbedarf bei den in der Partei seit langem umstrittenen Hartz-IV-Regelungen. "Wir brauchen etwas, was in die Zeit passt", sagte er. Die SPD müsse einen Sozialstaat entwickeln, der den Menschen Halt gebe und auffange. Das bedeute etwa, dass man nicht nach zwölf oder 18 Monaten ins Arbeitslosengeld II rutschen dürfe, dass man nicht Angst haben müsse um sein Häuschen bei Arbeitslosigkeit. Zur Forderung nach einem solidarischen Grundeinkommen meldete er Zweifel an, äußerte sich aber offen für eine Diskussion darüber.