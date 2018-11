Bundeskanzler Kurz besucht Serbien und den Kosovo

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) macht sich am Montag zu einer Stippvisite am Westbalkan auf. In Belgrad trifft Kurz am Nachmittag mit Präsident Aleksandar Vucic und Ministerpräsidentin Ana Brnabic zusammen. Am Abend reist der Bundeskanzler in das Nachbarland Kosovo weiter, wo am Dienstag Treffen mit Präsident Hashim Thaci und Premier Ramush Haradinaj geplant sind.