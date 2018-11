Drei Schwerverletzte bei Schießerei in Köln

Bei einer Schießerei auf offener Straße sind in Köln drei Männer schwer verletzt worden. Am späten Samstagabend eskalierte ein Streit vor einer Gaststätte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Anrainer hörten demnach Schüsse und sahen mehrere Menschen mit Autos flüchten. Drei Männer im Alter von 26, 38 und 41 Jahren erlitten Schussverletzungen.