Verletzter E-Scooter-Fahrer aus Wien-Fluss gerettet

Ein 19 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist am Samstagabend in den Wien-Fluss gestürzt und in einer aufwendigen Aktion von Rettung und Feuerwehr mittels einer Seilwinde geborgen worden. Der Mann habe ein Schädel-Hirn-Trauma und Prellungen erlitten, teilte die Berufsrettung mit. Der Hergang des Unfalls im Wiener Stadtpark ist noch nicht restlos geklärt.