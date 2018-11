Frau wegen Diebstahls von Spielzeug in 700 Fällen angeklagt

In Paris muss sich eine 72-Jährige wegen Diebstahls von Kinderspielzeug in mehr als 700 Fällen vor Gericht verantworten. Der am Montag festgenommenen Frau wird außerdem vorgeworfen, die gestohlenen Spielsachen im Internet zum Kauf angeboten zu haben, hieß es am Samstag aus Justizkreisen. Der Prozess soll Anfang 2019 stattfinden.