Oö. Landesausstellung über Römer zog 270.000 Besucher an

Die 32. oberösterreichische Landesausstellung, die sich unter dem Titel "Die Rückkehr der Legion" mit dem römischen Erbe beschäftigte, wurde von 270.322 Personen besucht. Das teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Sonntag mit. Die Schau war auf drei Standorte verteilt: Das Herzstück bildete das Museum Lauriacum in Enns. Außenstellen gab es in Schlögen und Oberranna.