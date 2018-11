Tausende Israelis erinnerten an Rabin-Mord

Tausende Israelis haben am Samstagabend in Tel Aviv demonstriert, um an den Mord am früheren Regierungschef Yitzhak Rabin zu erinnern. Rund 25.000 Menschen hätten an der Kundgebung auf dem Rabin-Platz im Stadtzentrum teilgenommen, berichtete der israelische Rundfunk am Sonntag. Ein jüdischer Fanatiker hatte Rabin dort am 4. November 1995 nach einer Friedenskundgebung erschossen.