Vier US-Pfadfinderinnen beim Müllsammeln überfahren

Beim Müllaufsammeln am Straßenrand sind im US-Staat Wisconsin drei Pfadfinderinnen und eine erwachsene Begleiterin von einem Auto überfahren und getötet worden. Ein weiteres Mädchen befand sich nach Angaben der Polizei in kritischem Zustand im Krankenhaus, berichteten US-Medien. Die Kinder sollen in der vierten Klasse - also etwa neun bis zehn Jahre alt - gewesen sein.