Alkolenker krachte in oststeirisches Taxi: Sieben Verletzte

Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem voll besetzten Taxi im oststeirischen Elz (Bezirk Weiz) sind am späten Samstagabend sieben Personen verletzt worden. Ein 43-jähriger Alkolenker war gegen 22.15 Uhr auf der Reichendorferstraße (L363) auf die Gegenfahrbahn geraten und in das Taxi mit sechs Insassen gekracht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag in der Früh mit.