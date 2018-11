Fall Khashoggi - Erdogan: Mordbefehl kam von ganz oben

Die Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi wurde nach Einschätzung des türkischen Präsidenten Erdogan von höchster Regierungsebene angeordnet. In einem Beitrag für die "Washington Post" schrieb Erdogan: "Wir wissen, dass sich die Täter unter den 18 in Saudi-Arabien festgenommenen Verdächtigen befinden. ...sie kamen, um ihre Befehle auszuführen: Khashoggi töten und abhauen."

"Schließlich wissen wir, dass der Befehl zur Tötung Khashoggis von den höchsten Ebenen der saudi-arabischen Regierung kam", fügte Erdogan hinzu. Zugleich glaube er "nicht eine Sekunde lang", dass der saudi-arabische König Salman den Befehl erteilt habe.

Nach wochenlangen Dementis hatte Saudi-Arabien unter internationalem Druck nach und nach zugegeben, dass Khashoggi am 2. Oktober vorsätzlich im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Die Türkei fordert die Auslieferung der 18 Verdächtigen.

Khashoggi lebte seit 2017 in den USA und hatte sich zuletzt in der "Washington Post" kritisch mit der Lage in seiner Heimat auseinandergesetzt. Es besteht der Verdacht, dass Kronprinz Mohammed bin Salman, Saudi-Arabiens starker Mann, den Journalisten umbringen ließ. Riad bestreitet das.