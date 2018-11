Zwei Verletzte bei Macheten-Angriff in London

Bei einem Messerangriff im Londoner Sony-Hauptquartier haben zwei Menschen am Freitag Verletzungen erlitten. Eine Person sei festgenommen worden, teilte Scotland Yard mit. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich. Von einem terroristischen Hintergrund ging die Polizei nicht aus. Der Zwischenfall löste jedoch zeitweise Panik und einen größeren Polizeieinsatz aus.

© APA (AFP)

Nach einem Bericht des Londoner "Evening Standard" soll es zu einem Streit zwischen zwei Sony-Kantinenmitarbeitern gekommen sein. Einer der beiden habe dabei mit einem langen Messer auf seinen Kollegen eingestochen, berichteten Augenzeugen.

Zunächst hatten Medien unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, ein Mann sei mit einer Machete in das Sony-Gebäude hineingegangen. Auf Videos in sozialen Medien war zeitweise ein großes Aufgebot an Sicherheits- und Rettungskräften zu sehen. Mindestens ein Gebäude im noblen Stadtteil Kensington wurde evakuiert.