Iran wertet US-Ausnahmen für Öl-Sanktionen als Erfolg

Der Iran wertet einen Medienbericht über US-Ausnahmen für acht Länder bei den kommenden Sanktionen gegen Öl-Exporte aus der Islamischen Republik als Bestätigung seiner Position. "Die Ausnahmegenehmigungen für diese acht Länder zeigen, dass der Markt das iranische Öl braucht und es nicht aus dem Markt genommen werden kann", sagte Vize-Ölminister Ali Kardor am Freitag im Staatsfernsehen.

© APA (AFP/Archiv)

Er wisse aber nicht, ob es sich um dauerhafte oder vorübergehende Ausnahmen handle. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg gewährt die US-Regierung nach dem Inkrafttreten neuer Sanktionen zur kommenden Woche acht Ländern Ausnahmen, um weiterhin iranisches Öl zu kaufen. Darunter seien enge Verbündete wie Südkorea und Japan sowie Indien. Mit China liefen noch Gespräche über die Bedingungen. Die anderen Länder wurden nicht genannt.

Die Türkei bemüht sich um eine Ausnahmeregelung, bestätigte das Zustandekommen am Freitag aber nicht. "Wir haben keine Benachrichtigung bekommen. Es gibt Gerüchte", sagte Energieminister Fatih Dönmez der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge. Weiter wollte er sich demnach zu dem Thema nicht äußern.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu hatte vergangene Woche in Ankara gesagt, Ankara habe die USA um Ausnahmen von den Sanktionen gebeten. Als wichtigster Rohölversorger der Türkei hatte der Iran 2017 rund 11,5 Million Tonnen Rohöl in das Land geliefert. Im Vorjahr waren es laut der Energieregulierungsbehörde EPDK 6,9 Millionen Tonnen gewesen.

Die US-Regierung hatte zuletzt ihre Bereitschaft zu Ausnahmen signalisiert, weil einige Länder noch abhängig von iranischen Öllieferungen seien und nicht alle Staaten gleich ihre Importe aus dem Iran ganz herunterfahren könnten. Der Iran hatte wiederholt erklärt, dass US-Präsident Donald Trump mit seinem Ziel scheitern werde, die Öl-Exporte des Landes zum Erliegen zu bringen. Trump will mit den Sanktionen die Führung in Teheran zu neuen Verhandlungen über ihr Atomprogramm zwingen. Er hat das internationale Atomabkommen mit dem Iran im Mai aufgekündigt und bereits Sanktionen verhängt. Zudem wirft er dem Iran vor, Gewalt und Terror in der Nahost-Region zu schüren.