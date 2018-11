Untersuchungen nach Datenklau bei französischer Baufirma

Im Fall des Hackerangriffs auf ein französisches Bauunternehmen, bei dem auch Dokumente zu Atomanlagen erbeutet worden sein sollen, hat die Pariser Staatsanwaltschaft bereits am 3. Juli eine Untersuchung eingeleitet. Die Ermittlungen wurden an den Inlandsgeheimdienst DGSI übergeben, bestätigten Justizkreise auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Paris einen Bericht der Zeitung "Le Monde".