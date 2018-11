Weststeirer stürzte in drei Meter tiefes Erdloch und starb

Ein 73-jähriger Weststeirer ist nach einem Sturz in ein Erdloch nahe seines Wohnhauses im Bezirk Deutschlandsberg gestorben. Der Mann war seit 30. Oktober als abgängig gemeldet. Sein Bruder hatte Anzeige erstattet. Ein Suchhund der Polizei fand den Toten am Allerheiligentag, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.