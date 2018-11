Spanier Goytisolo erhielt Carlos-Fuentes-Literaturpreis

Der spanische Schriftsteller Luis Goytisolo hat in Mexiko den hoch dotierten Carlos-Fuentes-Literaturpreis erhalten. Der 83-Jährige wurde am Donnerstag in Mexiko-Stadt mit dem Preis für spanischsprachige Literatur ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde Goytisolo ("Antagonía") von Mexikos Präsidenten Enrique Peaa Nieto überreicht.