Bolsonaro will Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegen

Brasiliens künftiger Präsident Jair Bolsonaro will die Botschaft seines Landes in Israel nach Jerusalem verlegen. Wie bereits im Wahlkampf angekündigt, plane er den Umzug der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, erklärte der Rechtsaußen-Politiker am Donnerstag auf Twitter. "Israel ist ein souveräner Staat, und wir sollten dies respektieren".