Wohnhaus stand im Bezirk Wels-Land in Flammen

In Holzhausen im Bezirk Wels-Land ist am Allerheiligentag gegen 5.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus ein Brand ausgebrochen. Ein Mieter bemerkte das Feuer und weckte rechtzeitig die anderen sechs Bewohner. Es wurde niemand verletzt. Allerdings wurde ein großer Teil des Gebäudes schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache könnte möglicherweise im Zusammenhang mit dem Halloweenfest stehen.