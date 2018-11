Fußgänger in OÖ überfahren: Fahndung nach Autolenker läuft

In Regau (Bezirk Vöcklabruck) ist am Feiertag gegen 4.15 Uhr ein 24-jähriger Fußgänger von einem Auto überfahren und schwer verletzt zurückgelassen worden. Der Lenker flüchtete nach dem Unfall und konnte bis jetzt nicht ausgeforscht werden. Ein Taxilenker sah den Fußgänger wenig später auf der Straße liegen und alarmierte die Rettung. Der 24-Jährige wurde in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.