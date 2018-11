Flugschreiber von indonesischer Maschine geborgen

Drei Tage nach dem Absturz einer indonesischen Passagiermaschine mit 189 Todesopfern haben Suchteams die Flugschreiber aus dem Meer geborgen. Die sogenannte Blackbox wurde am Donnerstag in etwa 15 Kilometern Entfernung von der Küste aus dem Wasser gezogen, meldete der Sender Metro TV. Sie soll in gutem Zustand sein. Wenig später folgte die Bestätigung des Fundes durch einen Regierungsvertreter.