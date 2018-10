Ein Toter und zwei Verletzte bei Pkw-Kollision in Leobendorf

Ein Pkw-Frontalzusammenstoß hat am Dienstagnachmittag in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) einen Toten und zwei Verletzte gefordert. Ein 60-jähriger Lenker starb an der Unfallstelle. Eine 44-jährige Fahrerin wurde laut Polizei mit schweren Blessuren vom Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen. Ihre elfjährige Tochter wurde mit leichten Verletzungen ins SMZ Ost in Wien gebracht.