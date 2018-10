Jugendlicher in Linz mit Flasche niedergeschlagen

Ein unbekannter Jugendlicher hat am Dienstag in Linz einen 16-Jährigen ohne Vorwarnung mit einer Glasflasche niedergeschlagen. Das Opfer brach wenig später bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei bewusstlos zusammen und wurde ins Spital eingeliefert. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur, die Polizei sucht nach Zeugen, wie sie am Abend mitteilte.