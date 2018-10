Gerti Drassl erhält "Wiener Schauspieler Ring"

Gerti Drassl wird mit dem "Wiener Schauspieler Ring" ausgezeichnet, der im Fünf-Jahres-Rhythmus den Besitzer wechselt. Ausgewählt wurde sie von der aktuellen Trägerin Birgit Minichmayr, der der Ring 2013 von Regina Fritsch verliehen wurde, die ihn wiederum 2008 von Nicholas Ofczarek überreicht bekam. Die Verleihung findet am 18. November statt, wurde am Dienstag mitgeteilt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Der "Wiener Schauspieler Ring" wurde 1998 von Herbert Lederer, dem Leiter des Theaters am Schwedenplatz, anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums gestiftet. Der erste von Lederer selbst bestimmte Preisträger war Herbert Föttinger. Mit der Auszeichnung wolle er den "kollegialen Wettbewerb und den Zusammenhalt unter den Wiener Schauspielern" anregen: "Die Trägerin oder der Träger des Ringes ist aufgefordert, die künstlerischen Leistungen seiner Kollegenschaft in Wien zu verfolgen und zu beobachten, um die Wahl des Nachfolgers oder einer Nachfolgerin entsprechend treffen zu können", wird er in der Aussendung zitiert.

Die künftige Ring-Trägerin Gerti Drassl gehört seit 2002 zum Ensemble des Theaters in der Josefstadt in Wien und tritt außerdem regelmäßig an anderen deutschsprachigen Bühnen und in Film- und Fernsehproduktionen auf.