Notlandung von österreichischem Flugzeug nach Blitzschlag

Ein privates Flugzeug der Wiener Gesellschaft Theophil Services mit fünf Personen an Bord, darunter vier Österreicher, hat am Montagabend in der mittelitalienischen Adria-Stadt Pescara notlanden müssen, nachdem es von einem Blitz getroffen worden war. Die beiden österreichischen Piloten und die drei Passagiere, darunter zwei Manager aus Österreich und ein Italiener aus Treviso, blieben unversehrt.