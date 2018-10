Opposition gemeinsam gegen schleißige Antworten

Der Opposition stößt die vermeintlich schleißige Beantwortung parlamentarischer Anfragen durch die Regierung sauer auf. In einer gemeinsamen Aktion stellen SPÖ, NEOS und Liste Pilz nun eine weitere Anfrage an sämtliche Minister, wie die Ressorts eigentlich vorgehen, wenn Anfragen von Abgeordneten eintreffen. SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried hegt "große Zweifel am Demokratieverständnis" der Regierung.