Mordprozess gegen Krankenpfleger in Oldenburg startet

Vor dem Landgericht im niedersächsischen Oldenburg beginnt am Dienstag der Prozess um die Mordserie eines ehemaligen Krankenpflegers an Intensivpatienten. Der bereits wegen mehrerer Taten zu lebenslanger Haft verurteilte 41-Jährige muss sich wegen 100 weiterer mutmaßlicher Morde in den Jahren 2000 bis 2005 verantworten.