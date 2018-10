Jugendlicher an US-Schule starb an Schussverletzung

An einer Schule im US-Bundesstaat North Carolina ist ein Jugendlicher durch Schüsse tödlich verletzt worden. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei. Demnach war es am Montagfrüh zu einem Streit zwischen zwei Schülern der Butler Highschool in dem kleinen Ort Matthews gekommen.