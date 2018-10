Daniel Wisser bekommt Johann-Beer-Literaturpreis

Der Schriftsteller und Musiker Daniel Wisser bekommt den diesjährigen Johann-Beer-Literaturpreis. Die mit 7.000 Euro dotierte Auszeichnung wird ihm am 22. November von der Deutschen Bank und der Ärztekammer Oberösterreich in Linz verliehen, wie letztere am Montag bekannt gab.