Selbstmordattentäterin verletzte in Tunis neun Menschen

Eine Selbstmordattentäterin hat sich am frühen Montagnachmittag in der Innenstadt von Tunis in die Luft gesprengt und dabei neun Menschen verletzt. Die Frau sprengte sich nach Ministeriumsangaben neben Polizeiwagen in die Luft. Bis auf eine Ausnahme handle es sich bei allen Verletzten um Polizisten, sagte Ministeriumssprecher Sofiene Zaag der Nachrichtenagentur AFP.