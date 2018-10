Chemieunfall in Spital: Kanister in Müllpresse geplatzt

Am Gelände des Landeskrankenhaus Salzburg hat sich am Montag kurz vor Mittag ein Chemieunfall ereignet. In einer Abfallpresse war aus einem dort irrtümlich entsorgten Kanister Formaldehyd ausgetreten. Zwei Arbeiter an der Presse erlitten leichte Reizungen in den oberen Atemwegen. Wie eine Klinik-Sprecherin zur APA sagte, sei noch unklar, wie der Kanister in die Presse gelangen konnte.