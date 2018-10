Indexierung der Familienbeihilfe für Karas "widerwärtig"

Der ÖVP-Delegationschef im Europaparlament, Othmar Karas, hat seine Kritik an der in Österreich beschlossenen Indexierung der Familienbeihilfe verschärft. Auf Twitter schrieb Karas am Montag, die Indexierung sei "widerwärtig", wobei er v.a. die FPÖ ins Visier nahm. Bereits vergangene Woche hatten die EU-Abgeordneten aller österreichischen Parteien mit Ausnahme der FPÖ die Indexierung angeprangert.