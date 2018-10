Mann starb bei Verkehrsunfall in der Südsteiermark

Bei einem Verkehrsunfall in Sankt Veit in der Südsteiermark (Bezirk Leibnitz) ist am Samstagabend ein 61-jähriger Pkw-Lenker gestorben. Auf der L 208 kam es zu einer Frontalkollision zweier Pkw, teilte die Polizei mit.