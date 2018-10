Pkw gegen Zug in der Wachau - Tote ist 54-jährige Deutsche

Bei der Beifahrerin, die am Freitag in Dürnstein (Bezirk Krems-Land) bei einer Kollision mit der Wachaubahn gestorben ist, handelt es sich laut Polizei um eine 54-Jährige aus dem Landkreis Passau. Ihr 67-jähriger Lebensgefährte, ebenfalls Deutscher, saß am Steuer des Autos und wurde schwer verletzt. Alkotests beim Lenker und beim Triebwagenführer verliefen negativ, wurde am Samstag mitgeteilt.