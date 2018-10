Obersteirerin am Heimweg in Bach gestürzt und erfroren

Eine 56-jährige Obersteirerin ist am Weg zu ihrer Wohnung in Bad Aussee im Bezirk Liezen in einen Bach gestürzt und dürfte danach erfroren sein, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Als die Suchkräfte sie am Nationalfeiertag fanden, war sie bereits tot. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen, hieß es am Samstag.