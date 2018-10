65-Jährige bei Forstarbeiten in der Steiermark verunglückt

Eine 65-jährige Frau ist am Freitagnachmittag in Gratwein-Straßengel im Bezirk Graz-Umgebung bei Forstarbeiten tödlich verunglückt. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, geriet die Frau, die mit einem Traktor auf einem Forstweg unterwegs war, auf eine Böschung. Der Traktor stürzte rund 50 Meter über steiles Gelände ab, überschlug sich mehrmals und kam am Ufer eines Baches zum Stillstand.