Merkel, Macron und Putin bei Syrien-Gipfel in Istanbul

Auf Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kommen am Samstag die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der russische Präsident Wladimir Putin zu einem Syrien-Gipfel in Istanbul zusammen. Sie wollen über die Lage in der letzten Rebellenbastion Idlib und den stockenden Friedensprozess sprechen.